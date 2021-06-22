{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Иране обезврежены три группы террористов

Боевики планировали совершить теракты перед состоявшимися в минувшую пятницу президентскими выборами

ТЕГЕРАН, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) разоблачили и обезвредили три "группы террористов и контрреволюционеров" на северо-западе Ирана. Об этом заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"В период перед состоявшимися в минувшую пятницу президентскими выборами враг пытался осуществить специальные планы и совершить теракты, но встретился с жестким противодействием сухопутных сил КСИР, - цитирует во вторник Пакпура агентство Fars. - Две группы террористов и контрреволюционеров были обезврежены в городах Ошнавие и Бане в Западном Азербайджане и Курдистане соответственно".

По словам генерала, еще одна группа террористов проникла в город Сарвабад в провинции Курдистан и тоже была уничтожена.

Теги
Иран
В Национальном банке Молдавии проходят обыски по делу о хищении €1 млрд
По данным телеканала TV8, дело касается бывшего спецадминистратора Unibank, который находится в процессе ликвидации
Читать полностью