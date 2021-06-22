Посол России и и. о. главы Минобороны Армении возложили цветы к Вечному огню в Ереване

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин и исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян во вторник возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы в Ереване, передает ТАСС.

В возложении также принял участие посол Белоруссии в Армении Александр Конюк.

"Это память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли жить в мире и достойно. Это память о величайшем подвиге советского народа, всех народов, входивших в Советский Союз, - сказал посол. - Память о беспримерном мужестве, героизме, единстве в борьбе со злом".

Глава российской дипмиссии добавил, что память о войне помогает нынешнему поколению набираться сил для решения трудностей и преодоления препятствий.

Народ Армении принимал активное участие в борьбе с нацистами на поле боя: за годы войны в Красную армию были призваны более 600 тысяч армян. Более 70 тысяч были награждены орденами и медалями, 103 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Более 60 генералов - выходцев из Армении в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.