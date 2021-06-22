Обвинитель попросил суд приговорить экс-главу Белгазпромбанка Бабарико к 15 годам колонии

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Белоруссии назначить бывшему председателю правления организации Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом во вторник передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности", - отметил гособвинитель Сергей Гиргель.

Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведенное следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых. Представитель гособвинения добавил, что вина фигурантов дела доказана показаниями свидетелей. Прокурор также попросил суд назначить бывшим руководителям Белгазпромбанка Дмитрию Кузьмичу и Сергею Шабану 6,5 года лишения свободы каждому, а Сергею Добролету, Александру Ильясюку и Кириллу Бадею - на срок по 5,5 года каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Учитывая наличие хронического заболевания у обвиняемого Алексея Задойко, прокурор попросил суд назначить ему пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Обвинение просит суд приговорить руководителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Дело Белгазпромбанка

Виктор Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной политический характер.

Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале этого года. В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств в особо крупном размере.

Остальные семь фигурантов дела свою вину признали полностью. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения.