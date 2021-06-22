Bloomberg: Пентагон передал 11 перехватчиков для возможного размещения на кораблях ВМС США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс распорядилась передать 11 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, до последнего времени находившихся на стадии разработки и проверки, для их возможного размещения на американских кораблях в тихоокеанском или европейском регионах. Это решение, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, было принято по итогам успешно проведенных в ноябре испытаний, показавших, что SM-3 Block IIA в состоянии осуществлять перехват межконтинентальных баллистических ракет.

В ходе указанных испытаний, проведенных с борта эсминца ВМС США USS John Finn, противоракетный комплекс сбил запущенную с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) ракету, имитировавшую нападение КНДР на Гавайи.

О решении передать SM-3 Block IIA ВМС Хикс, по данным агентства, известила Конгресс США еще 27 мая, но публичных заявлений об этом сделано не было. По словам представителя первого заместителя министра обороны Джамала Брауна, которого цитирует Bloomberg, "ракеты успешно прошли испытания по осуществлению перехвата, и их развертывание отвечает важным интересам национальной безопасности" США. Агентство подчеркнуло, что передача перехватчиков является первой крупной инициативой администрации президента Джо Байдена в области противоракетной обороны.

SM-3 Block IIA, разработка которых началась в 2006 году, должны прийти на смену предыдущим модификациям - SM-3 Block IA и SM-3 Block IB. Их предполагается устанавливать как на кораблях, оснащенных многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis, так и на наземные мобильные комплексы ПРО Aegis Ashore, в том числе на базах в Румынии и Польше. Ранее о готовности приобрести эти системы заявила Япония.