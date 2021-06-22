Работника Нацбанка Молдавии задержали после обысков по делу о краже €1 млрд

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Один из работников Национального банка Молдавии (НБМ) задержан во вторник после обыска, который провели сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со службой информации и безопасности. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры, операция прошла в рамках дела о краже €1 млрд из банковской системы страны.

"Фигурант задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, расследование продолжается", - говорится в сообщении. Имя подозреваемого не указано, однако прокуратура проинформировала, что он в 2015 году был назначен специальным управляющим банка Unibank, который сегодня находится в процессе ликвидации.

В прошлом году по делу о хищении средств из банков задерживали шесть человек, в том числе бывшего председателя НБМ Дорина Дрэгуцану, его заместителя Эмму Табырцэ, действующих вице-председателей Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлея, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и легализации средств в особо крупных размерах.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, расформирование двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги выводили через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank которые контролировал Илан Шор. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата возложено на государственный бюджет.