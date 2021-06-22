МИД Китая потребовал подробно расследовать проблемы биолабораторий США по всему миру

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китайские власти в ответ на требование Вашингтона провести в КНР повторное расследование причин возникновения нового коронавируса предлагают изучить проблемы американских биолабораторий по всему миру. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Мы требуем провести подробное расследование проблем, касающихся [военной] лаборатории США в Форт-Детрике (штат Мэриленд) и еще более 200 американских баз, созданных за пределами Соединенных Штатов для проведения биологических опытов", - заявил он на регулярном брифинге.

Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин рассчитывает на содействие международного сообщества, чтобы "совместными усилиями настоять на получении прозрачных данных от американской стороны". "Мы требуем провести доскональное расследование истоков пандемии на территории США, а также выявить лиц, несущих ответственность за неэффективные меры по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах", - добавил Чжао Лицзянь.

В воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай окажется в изоляции, если повторно не допустит на свою территорию международных специалистов, которые попытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус.

В марте международная группа экспертов опубликовала в Женеве доклад о поездке в Китай для выяснения причин возникновения вируса. Специалисты не пришли к однозначному выводу и считают, что первый случай инфицирования, вероятно, произошел при контактах между животными, а впоследствии от них заразился человек. Гипотезу о возникновении источника пандемии в лаборатории эксперты признали малоправдоподобной.