Замглавы кабмина Каталонии не исключил одностороннего пути к независимости

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Замглавы правительства Каталонии Жорди Пучнеро не стал исключать движения к независимости региона в одностороннем порядке, если в ближайшие два года переговоры с Мадридом по урегулированию кризиса не увенчаются успехом. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу TV3.

"Единственное, чего мы просим, - это сделать его [референдум о независимости] согласованным [с кабмином Испании], но если государство не сможет сделать это согласованным образом или в рамках диалога, нам придется делать это по-другому", - заявил Пучнеро. "Мы уже продемонстрировали, что 1 октября [2017 года в день проведения сепаратистского плебисцита] мы были готовы идти по пути к независимости в одностороннем порядке, - сказал он. - Если мы уже это сделали, мы готовы сделать это снова".

В июне должна состояться личная встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и лидера Каталонии Пере Арагонеса. После этого, как ожидается, будет дан старт переговорам между представителями центрального и регионального правительств для урегулирования каталонской проблемы. Власти Испании неоднократно выступали против референдума о независимости автономной области. Тем не менее во вторник кабмин должен помиловать политиков, осужденных за организацию плебисцита 2017 года.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года суд Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.