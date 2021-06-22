Власти Польши утверждают, что недавние хакерские атаки в стране связаны со спецслужбами РФ

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Польши утверждают, что имевшие место две недели назад хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки выяснили, что в списке целей проведенной группой UNC1151 атаки методом социальной инженерии было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или функционирующих на польских сервисах электронной почты. Спецслужбы [Польши] располагают информацией, свидетельствующей о связи агрессоров с деятельностью российских спецслужб", - утверждается в распространенном сообщении.

По словам Жарына, в списке из 4 350 взломанных адресов находится более 100 аккаунтов, которыми пользуются лица, выполняющие государственные функции, - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, местные власти. "Атака затронула людей из разных политических лагерей, а также сотрудников СМИ и неправительственных организаций", - информировал он.

"В списке также был адрес, которым пользовался министр Михал Дворчик. Ответственные за кибернетическую безопасность службы проанализировали несколько сообщений, отправленных на адрес министра, которые могли быть использованы для потенциального фишинга - их содержание и конструкция были предназначены для фишинга данных, необходимых для входа в систему. Также были зафиксированы несколько посторонних входов в почтовый ящик, которым пользовался министр Дворчик", - говорится в сообщении пресс-службы.

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к данным хакерским атакам. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Кибератака в Польше

9 июня руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров - были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге. В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение русскоязычные хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram. Случившееся расследуют польские спецслужбы и прокуратура. На минувшей неделе заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Радослав Фогель информировал, что кто-то предпринял попытку достать данные из депутатских электронных писем.

Gazeta Wyborcza на минувшей неделе опубликовала статью, в которой сообщается, что инцидент со взломом электронной почты Дворчика не является хакерской атакой и никак не связан с РФ. Как выяснило издание, это следствие конфликта в окружении политика, в результате которого кто-то сделал содержание его писем с личного почтового ящика достоянием общественности. Дворчик эту информацию опровергает.