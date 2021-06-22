СМИ: у предположений о третьей волне коронавируса в Индии нет оснований

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Опасения по поводу возможности возникновения в Индии третьей волны COVID-19 необоснованны. Об этом сообщает во вторник газета Times of India со ссылкой на ведущих вирусологов страны.

"Нет никаких научных данных или других оснований для прогнозирования нового всплеска эпидемии, - сказал газете вирусолог Виджая, экс-профессор Всеиндийского института медицинских наук. - Однако мы должны быть осторожны с возможностью того, что вторая волна коронавируса в стране обострится по вине людей, забывших об осторожности".

Целевая группа по борьбе с COVID-19 штата Махараштра, одного из лидеров в Индии по числу инфицированных и умерших от последствий коронавируса, заявила об отсутствии доказательств теории о возможности третьей волны опасной инфекции.

Глава технического консультативного комитете штата Карнатака по мерам защиты от коронавируса М. К. Сударшан назвал маловероятной возможность того, что вирус может принести новую волну инфекций в ближайшие месяцы. Однако, по его словам, план действий на случай третьей волны в правительстве штата обсуждается.

По мнению известного индийского вирусолога Джейкоба Джона, третья волна коронавируса в Индии вообще невозможна, если не появится совершенно новый штамм COVID-19. "К концу июля пандемия превратится в эндемию с более низким уровнем опасности, которая продолжит снижаться. С помощью эффективной стратегии вакцинации мы сможем избавиться от коронавируса еще в этом году", - уверен ученый.

Пессимистичный прогноз и данные Минздрава Индии

Поводом для этих мнений послужило заявление на прошлой неделе директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерия о том, что третья волна коронавируса в Индии может возникнуть через шесть-восемь недель.

Он считает, что "третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже" в зависимости от того, как население будет соблюдать ограничения. По словам Гулерия, после того, как многие штаты страны начали снятие ограничений, введенных из-за роста числа заболевших коронавирусом, люди перестают носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

При этом Гулерия добавил, что новый штамм - индийский вариант коронавируса, или штамм "Дельта" по классификации Всемирной организации здравоохранения - стал более заразным.

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 42 640 и составило 29 977 861. Как сообщило во вторник на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 1 167 и достигло 389 302.

Суточный рост числа заразившихся стал самым низким за более чем 90 дней - с 23 марта, когда было объявлено о 40 715 новых случаях заражения коронавирусом. При том, что с 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.