Во Франции почтили память советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны

НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН /Франция/, 22 июня. /ТАСС/. Представители России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Сербии приняли участие в приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны мемориальной церемонии в память о советских гражданах, погибших во Франции. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

В начале церемонии, которая прошла во вторник на советском военном кладбище в коммуне Нуайе-Сен-Мартен (департамент Уаза, север страны), участники возложили венки и цветы к мемориалу "Цветы свободы", установленному на территории некрополя в 2002 году по инициативе посольства РФ во Франции и французского министерства обороны.

"Сегодня особый день: 80 лет назад вооруженные силы Германии вторглись в Советский Союз, - отметил посол России Алексей Мешков. - 22 июня 1941 года СССР столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира. Удар нацистов был невиданной мощи. Тогда на всю страну прозвучали полные веры в победу слова: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами".

Российский посол подчеркнул, что к победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим врагом. "Мы никогда не забудем вклад бойцов "Сражающейся Франции", которые последовали призыву генерала Шарля де Голля вернуть Франции свободу и величие и продолжали борьбу с нацистами при поддержке движения Сопротивления внутри страны, - напомнил он. - Навсегда вписаны в историю войны подвиги французских летчиков авиаполка "Нормандия - Неман", сражавшихся на советском фронте, чья боевая слава облетела весь мир".

Мешков также напомнил, что на французской земле с нацистами сражались более 35 тыс. советских солдат и русских эмигрантов, 7,5 тыс. из которых погибли в боях с врагом. Он призвал не допустить попыток переписывания истории и помнить о тех исторических событиях.

"Но мы должны и смотреть в будущее - именно этот призыв красной нитью прошел через статью, которую сегодня опубликовал президент России Владимир Путин, где он не только дал оценку событий 80-летней давности, но и призвал к созданию действительно подлинного партнерства на нашем большом континенте. Я уверен, что это наша общая задача - обеспечить мирный процветающий континент", - заключил посол.

О некрополе

Военное кладбище в Нуайе-Сен-Мартен было создано в 1980 году для предания земле останков советских солдат и офицеров, захороненных до этого в разрозненных братских могилах на северо-востоке Франции. В общей сложности на территории комплекса покоится прах 4,6 тыс. граждан СССР, погибших на французской земле.

Всего во Франции начиная с 1940 года против немецко-фашистских захватчиков воевали свыше 30 тыс. советских людей и русских эмигрантов, каждый пятый из них погиб. Среди сражавшихся были не только бежавшие из концлагерей военнопленные или депортированные. Наряду с ними в войсках генерала де Голля, партизанских отрядах и группах подпольщиков борьбу вели несколько тысяч русских эмигрантов первой волны и их детей.

Отдельно российский посол напомнил о подвиге 37 советских женщин, бежавших из концлагеря Эрувиль и организовавших партизанский отряд "Родина". Он действовал во Франции до полного изгнания немцев из страны. Мешков пообещал, что близ города Тиль, где располагался концлагерь, в память о героизме женщин будет построен памятник.