Алиев присвоил Шуше статус государственного заповедника

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил городу Шуше в Карабахе статус государственного заповедника. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы азербайджанского государства во вторник.

"Создается публичное юридическое лицо "Управление государственного заповедника "Город Шуша" с уставным фондом в размере 1 млн манатов (более $588 тыс.)", - говорится в указе.

Согласно документу, половина доходов от аренды государственного имущества на территории Шуши будет перечисляться в государственный бюджет, вторая половина останется в распоряжении управления заповедника.

Руководить заповедником "Город Шуша" будет правление в составе трех человек - председателя и двух его заместителей. Осуществлять надзор за деятельностью управления поручено спецпредставителю президента Азербайджана в Шушинском районе. 7 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об официальном объявлении города Шуша культурной столицей страны. Решение было принято с целью "восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни, а также пропаганды на международной арене как яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства".

Азербайджан восстановил контроль над Шушой 8 ноября 2020 года в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.