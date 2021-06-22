Власти Испании помиловали каталонских политиков, осужденных за сепаратистский референдум

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило во вторник помилование каталонских политиков, осужденных за их роль в организации признанного незаконным референдума о независимости региона 2017 года. Об этом говорится на странице кабмина королевства в Twitter.

По его информации, глава правительства Педро Санчес сделает заявление "после заседания Совета министров, которое прошло этим утром и в ходе которого было одобрено помилование осужденных" политиков. В понедельник с данной инициативой выступил премьер Испании.

В конце мая текущего года Верховный суд (ВС) выступил против помилования каталонских политиков. Такое решение юридической инстанции означает, что власти Испании не могут предоставить полное помилование осужденным. Предполагается, что правительство позволит заключенным не отбывать оставшийся тюремный срок, однако оставит в силе лишение права занимать государственные должности.

В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.