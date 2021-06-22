В ЛНР утверждают, что Киев в контактной группе мешает работе по поиску пропавших без вести

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Представители Киева на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины препятствуют работе по поиску без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе. Об этом заявила во вторник представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

В частности, она указала, что материалы для подготовки к обсуждению данной темы поступили в распоряжение представителей ЛНР только в понедельник после 18:30, а само заседание началось утром во вторник. "То есть, Украина в работе по без вести пропавшим сделала шаги для того, чтобы работа в этом вопросе не представлялась возможной", - цитирует Кобцеву агентство Луганскинформцентр.

Она подчеркнула, что ЛНР неоднократно настаивала на недопустимости политизации вопроса поиска без вести пропавших лиц.

"Эксперт, который появился в данной группе <...>, имел двухсторонний контакт со мной. В рамках этого двухстороннего контакта мы проговорили определенные моменты и выяснилось, что якобы нам не предоставлена информация по без вести пропавшим. Были достигнуты устные договоренности о предоставлении этой информации в двухстороннем формате", - сказала Кобцева.