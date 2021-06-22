Посол Германии возложил венок в Парке Победы на Поклонной горе в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в День памяти и скорби, 80-летия с начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Вечный огонь" в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии также участвовал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Венок германской стороны сделан из ярко красных гвоздик с лентой в цветах флага ФРГ с надписью "Посол Германии".

По прибытии фон Гайра и Черемина у мемориала уже собрались люди, которые пришли почтить память погибших в годы войны. Людей никто не прерывал, высокие представители дождались, когда каждый завершит свою личную церемонию, и лишь потом приступили к возложению венков. Цветы к мемориалу принесли также сотрудники германского диппредставительства. После этого посол проследовал без комментариев для прессы к своему автомобилю.

Позже фон Гайр подчеркнул, что народ Германии не забывает историю. "Мы, немцы, осознаем свою ответственность. Мы не забываем эти бесславные страницы нашей истории и передаем эту память следующим поколениям, чтобы подобные события больше никогда не повторились", - приводятся слова дипломата в "Твиттере" посольства Германии.

Посол напомнил слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера: "Никто в этой войне не принес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. Эта война была преступлением - чудовищная, преступная, захватническая война на уничтожение".

Начало войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Германская авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Война продолжалась 1 тыс. 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек.

25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.