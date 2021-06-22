Президент МККК позитивно оценил взаимодействие с Россией

ЖЕНЕВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер позитивно оценил взаимодействие с Россией, в том числе в Сирии и Нагорном Карабахе. Российская Федерация является одним из ключевых игроков на международной арене и может сыграть важную роль в разрешении кризисных ситуаций, заявил он во вторник в интервью ТАСС в связи со своей поездкой в Москву.

В российской столице Маурер встретится 23 июня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и примет участие в Московской конференции по международной безопасности.

"Россия, будучи страной с богатой историей и одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, несомненно, является одним из ключевых игроков на международной арене и может сыграть роль в ряде серьезных кризисных ситуаций, в которых действует МККК", - сказал президент Красного Креста. "У нас хороший уровень сотрудничества с Российской Федерацией на многих уровнях, как на месте событий, например, в Сирии и Нагорном Карабахе, так и через наш постоянный диалог в Москве, Женеве и других столицах", - констатировал Маурер.

"В любом контексте нашей работы исключительно важно, чтобы влиятельные участники деятельности интегрировали гуманитарную озабоченность в другие вопросы, на которых сосредоточено их внимание, и мы видим на протяжении лет, что Россия это делает", - отметил он. Президент МККК выразил уверенность, что "посредством совместных усилий всех игроков, особенно государств, таких как Россия, являющихся участниками Женевских конвенций, можно приблизиться к цели смягчения гуманитарных проблем в вооруженных конфликтах".

Говоря о предстоящей 23 июня встрече с главой МИД России, Маурер подчеркнул, что "всегда рад встретиться с министром Сергеем Лавровым" и ожидает "плодотворной дискуссии по ключевым гуманитарным проблемам". "МККК взаимодействует с Россией в нескольких районах, и всегда очень важно встречаться и обсуждать эту деятельность, планы и вопросы, вызывающие взаимную гуманитарную озабоченность". Президент МККК обратил внимание, что за последние годы число сфер сотрудничества с Россией по гуманитарным вопросам умножилось, и поэтому "сейчас даже еще более важно продолжать обсуждение, обмениваться взглядами и искать наилучшие возможные решения".