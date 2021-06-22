В Индии выявлено 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Медики в Индии выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс", который считается очень заразным. Об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в формате онлайн заместитель главы Минздрава страны Раджеш Бхушан.

"Вариант "Дельта" встречается в 80 странах, включая Индию. Вариант "Дельта плюс" находится еще в девяти странах, таких как США, Великобритания, Португалия, Швейцария, Япония, Польша, Непал, Китай и Россия. 22 случая обнаружены в Индии", - сказал замминистра.

Он отметил, что в Индии 16 из 22 случаев "Дельта плюс" были выявлены в городах Ратнагири и Джалгаон в западном штате Махараштра, а еще несколько случаев - в штатах Керала и Мадхья-Прадеш.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют "индийским штаммом". Сообщается, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились вакциной против коронавируса. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.