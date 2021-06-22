В Литве зажгли "свечи памяти" на могилах советских солдат Великой Отечественной войны

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Ветераны, общественники, поисковики ассоциации военной истории "Забытые солдаты" зажгли во вторник свечи на могилах советских солдат, погибших в 1941 году на территории Литвы в первые часы и дни Великой Отечественной войны, а также в 1944-1945 годах при освобождении литовской земли от фашистов. Как рассказал ТАСС руководитель организации "Забытые солдаты" Виктор Орлов, эта акция ежегодно проводится 22 июня уже более десяти лет.

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"В четыре утра, в тот час, когда 80 лет назад мирную тишину взорвали первые выстрелы, в любую погоду мы собираемся на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов", - отметил он.

Специально из Каунаса для участия в акции на главном в стране мемориале прибыли представители ассоциации. С собой они привезли сто свечей - символический вклад каунасских ветеранов. В своем городе они также зажгли свечи, возложили цветы. На мемориале в Вильнюсе был зажжен Вечный огонь, который теперь местные власти не поддерживают, он горит только по специальным заказам. Под гитару собравшиеся спели военные песни.

Затем состоялось возложение венков и цветов представителями ветеранских, общественных организаций, посольства РФ. Посол России в Литве Алексей Исаков пригласил собравшихся почтить павших минутой молчания.

Возложения к могилам советских воинов прошли по всей Литве. Особенно символической церемония была в городе Кудиркос-Науместис, где раньше проходила граница с Германией. Здесь находится памятный камень на месте гибели на рассвете 22 июня первого советского пограничника. Общественники и ветераны провели также видеоконференцию "Память, скорбь и слава", посвященную 80-летию начала войны.

Захоронения советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, находятся более чем в 20 населенных пунктах страны. Всего на территории Литвы покоятся свыше 80 тыс. советских солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом. По словам руководителя ассоциации "Забытые солдаты" Орлова, это цифры потерь при освобождении. "Горькая статистика первого отпора практически не учтена. Поисковики стараются восполнить этот пробел", - отметил он.