США приступили к развертыванию компонентов системы ПРО Aegis Ashore в Польше

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Пентагон приступил к развертыванию компонентов противоракетного комплекса Aegis Ashore на базе у польского населенного пункта Редзиково, не дожидаясь завершения на ней всех строительных работ. Как отмечается в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Агентства США по противоракетной обороне, которое отвечает за реализацию данного проекта, "недавно удалось достичь ключевых этапов установки системы Aegis Ashore".

"В мае там были развернуты четыре радиолокационные станции SPY-1D(V) и система управления огнем", - говорится в сообщении. Продолжающееся строительство, указывает Агентство по ПРО, "демонстрирует решимость США разместить комплексы Aegis Ashore в Польше, обеспечив тем самым противоракетную защиту Европы".

Работы по строительству базы оцениваются в $182 млн. Первоначально планировались, что они будут закончены в 2018 году, потом срок сдачи объекта перенесли на 2020 год из-за трудностей, возникших у местной компании-подрядчика. Теперь Пентагон рассчитывает, что базу удастся ввести в строй в 2022 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года.

База в Редзиково - уже второе место дислокации американских противоракет в рамках реализации поэтапного плана создания системы европейской системы ПРО. Первую такую базу США построили в румынском местечке Девеселу, поставив ракеты-перехватчики на оперативное дежурство в мае 2016 года. Комплексы Aegis Ashore используют противоракеты Standard Missile-3, которыми оснащен и ряд боевых кораблей ВМС США.

Пентагон запросил у Конгресса на дальнейшее создание и развертывание различных элементов системы ПРО на 2022 финансовый год $20,4 млрд, в том числе $43,2 млн на модернизацию базы в Румынии и завершение строительства в Польше.

МИД РФ не раз уже заявлял, что размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является нарушением Вашингтоном взятых на себя обязательств. По мнению российских экспертов, из вертикальных пусковых установок МК41 этих комплексов можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.