В Тернопольской области Украины переименовали улицу имени Терешковой

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Улица имени первой в мире женщины-космонавта, депутата российской Госдумы Валентины Терешковой в селе Травневе Збаражского района Тернопольской области Украины теперь будет носить название Соборная. Такое решение во вторник приняли депутаты Збаражского городского совета.

Депутаты Збаражского горсовета Тернопольской области поддержали переименование четырех улиц, среди которых оказалась и улица имени Терешковой, сообщило украинское издание "Левый берег". Решение коснулось также улицы Гвардейцев-Кантемировцев, расположенной в городе Збараж, которой дали имя Евгении Бохенской - украинской писательницы. В результате голосования сменилось название расположенной в селе Максимовка улицы имени советского писателя-антифашиста Ярослава Галана, теперь она стала Збаражской, а улица в честь советского писателя и политического деятеля Александра Корнейчука получила имя генерала-хорунжего Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) Василия Кука.

В начале июня переулок Терешковой исчез с карты Киева. Это решение было принято городской государственной администрацией в рамках переименования ряда столичных улиц, получивших свои названия в советские годы. Переулок переименовали в честь украинского педагога Кристины Алчевской. Тогда же по решению комиссии мэрии переулок, носящий имя русского писателя Александра Радищева, был переименован в улицу имени участника силовой операции в Донбассе Юрия Матущака. Улица имени русского генерала Паисия Кайсарова стала Холодноярской, а улицу академика Глеба Кржижановского назвали в честь украинско-американского историка-востоковеда Емельяна Прицака.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.