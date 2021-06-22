Меркель заявила Зеленскому, что в Германии не забудут преступления против граждан СССР

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба кабмина Федеративной Республики.

"Канцлер подчеркнула, что никогда не будут забыты совершенные немцами преступления, которые привели к гибели многих миллионов жителей на Украине, а также в России, Белоруссии и в других бывших советских республиках", - говорится в заявлении.

"Германия осознает эту историческую ответственность и одновременно благодарна за то, что так много жителей этих стран протянули [ей] свою руку в знак примирения", - отметили в пресс-службе правительства ФРГ.