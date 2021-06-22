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Меркель заявила Путину, что благодарна за "руку примирения" после преступлений нацистов

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/JOHN THYS
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Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/JOHN THYS

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что страдания, которые причинили совершенные немцами преступления жителям в России, а также на Украине, в Белоруссии и в других бывших советских республиках, ощущают миллионы семей. Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения [Германии]", - говорится в заявлении Зайберта.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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