Глава Агентства по ПРО США отказался уточнить, куда перебросят 11 перехватчиков SM-3

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл отказался уточнить, куда именно Вашингтон планирует перебросить 11 ракет - перехватчиков SM-3 Block IIA, развертывание которых недавно санкционировал Пентагон.

"Вопрос в том, куда они направляются. Их выпустили специально для того, чтобы перебросить на два объекта Aegis Ashore в Европе [в Польше и Румынии]. Однако они также были выпущены для функционирования на Индо-Тихоокеанском театре [военных действий]", - заявил военачальник, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам Хилла, принимать решения относительно переброски этих перехватчиков предстоит не ему. "У меня есть мысли относительно того, куда они могут быть направлены. Однако в конце концов я не тот парень [кто будет принимать решение]. И не надо, чтобы я был тем парнем. Определять, куда перебрасывать [силы и средства], должны те, кто занимаются оперативной работой", - отметил вице-адмирал.

Разрешение применение этих 11 перехватчиков отдала ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.