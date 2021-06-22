Украина направила Франции протест в связи с выступлением в Сенате депутата Рады от ОПЗЖ

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило Франции ноту протеста в связи с выступлением на тему антифашизма на слушаниях Сената республики депутата Верховной рады, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом во вторник сообщил сам украинский парламентарий.

"МИД Украины послал ноту протеста по моему визиту во Францию и выступлению о возрождении фашизма", - написал он на странице в Facebook. При этом Рабинович посоветовал внешнеполитическому ведомству вместо ноты "опровергнуть факты", которые он привел в выступлении.

В ОПЗЖ уточнили, что Рабинович возглавляет делегацию партии, которая отправилась во Францию. "Очень важно, что мы об этом говорим, можно сказать, в самом сердце демократии - во Франции - месте, где родилась демократия, в стране, которая, безусловно, является союзником Украины. Мы донесем до вас то, что происходит в нашей стране, чтобы вы помогли Украине в борьбе с фашизмом", - заявил Рабинович в Сенате.

Политик призывал не забывать ошибки прошлого, чтобы они больше не повторялись, констатировав, что на Украине есть такая опасность. "Хочу, чтобы Украина помнила прошлое, чтобы она жила и процветала без фашизма. Но он, к сожалению, сегодня поднимает голову, и мы не имеем права молчать об этом", - заявил Рабинович. В качестве примера он привел случаи чествования нацистской дивизии СС "Галичина". "Как известно, она запрещена Нюрнбергским трибуналом, но сегодня на Украине ее членов делают героями. Это проблема номер один. И поэтому мы здесь, поэтому доносим до вас правду и хотим, чтобы вы помогли Украине в борьбе с фашизмом", - обратился он к французским коллегам.

Официальный комментарий МИД Украины по поводу ноты пока отсутствует.

В Киеве 28 апреля прошел марш, приуроченный к 78-й годовщине формирования на территории оккупированной Украины дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск нацистской Германии. За преступления против человечности такие формирования во всем мире признаны преступными, а также запрещены по украинским законам. За проведением шествия, в котором принимали участие несколько десятков человек, наблюдала полиция, однако никто, кроме возмущенных случайных прохожих, в него не вмешивался.