Гутерриш поблагодарил Россию за борьбу с пандемией

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Россия играет важную роль в преодолении глобальных вызовов, а мероприятия, подобные Московской конференции по международной безопасности, помогают объединить усилия международного сообщества для преодоления мировых проблем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к открытию Московской конференции по международной безопасности. Текст выступления был распространен офисом генерального секретаря во вторник.

"Я благодарю его превосходительство министра обороны Сергея Шойгу за приглашение обратиться к этому ежегодному собранию. Московская конференция по международной безопасности - это важная возможность обсудить глобальное сотрудничество и партнерство в преодолении вызовов миру и стабильности, - отметил генсек ООН. - В качестве одной из стран - основательниц Объединенных Наций Российская Федерация всегда была на передовых позициях в работе нашей организации и в продвижении мультилатерализма. Пандемия коронавируса и экзистенциальные угрозы, вызванные климатическим кризисом, самым настоятельным образом демонстрируют необходимость возрождения многосторонности".

Как считает Гутерриш, мероприятия, подобные Московской конференции по международной безопасности, способствуют развитию партнерства стран - членов ООН друг с другом и различными агентствами всемирной организации, создавая основу для подлинной многополярности. "Такое партнерство может успешно противостоять вызовам глобальному миру и безопасности, от вопросов ядерного разоружения и нераспространения до предотвращения использования химического и биологического оружия, от проблем кибербезопасности до противодействия дезинформации", - продолжил он.

"Я благодарю Российскую Федерацию за поддержку мультилатерализма, ее вклад в наши миротворческие операции и ее усилия по продвижению глобального ответа на вызовы пандемии коронавируса", - добавил Гутерриш.