МИД Сирии сообщил, что террористы готовят инсценировки с применением хлора в Идлибе и Хаме

БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) планируют провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Хама. С таким утверждением выступило во вторник министерство иностранных дел арабской республики. В заявлении, переданном агентством SANA, указывается, что "инсценировки готовятся при содействии активистов "Белых касок" с целью последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химоружия против мирного населения".

"Емкости с отравляющими веществами были доставлены на днях через пограничный пункт Баб-эль-Хава в поселок Атма, где находится химическое предприятие, - сообщается в документе. - В созданной там лаборатории террористы производят газ хлор, который будет использован при обстрелах снарядами нескольких районов в Идлибе и Хаме".

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Дамаска, "готовящаяся провокация одобрена Соединенными Штатами и осуществляется при поддержке турецкой разведки". В этой связи Дамаск требует "от стран, покровительствующих формированиям террористов, остановить опасные игры, от которых могут пострадать мирные граждане". "В случае реализации этой преступной акции правительство Сирии возложит ответственность за нее на США, Великобританию, Францию, Германию, Голландию и Турцию", - подчеркивается в заявлении МИД.

В Дамаске призывают также Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) "не игнорировать эти сведения и отнестись к ним со всей серьезностью, принимая во внимание угрозу поражения отравляющими веществами мирного населения".

15 июня о готовящейся инсценировке химической атаки в южной части провинции Идлиб сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.