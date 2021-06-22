Лукашенко в связи с санкциями Запада заявил, что не ожидал их от Германии

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, который в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны, ввел новые санкции против Минска, и особенно Германию, "история ничему не научила".

"Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно история так ничему их и не научила", - отметил Лукашенко на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", которая транслировалась на телеканале "Беларусь 1" во вторник.

По словам Лукашенко, особенно он не ожидал участия в этом "коллективном сговоре" Германии. "А ведь все 80 лет после 1945 года немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятник, похоронить их еще не захороненных немцев - фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. И что?" - отметил президент.

Глава государства привел недавнюю цитату министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который заявил о необходимости распространить санкции на сектора белорусской экономики. "Читай - пусть подохнут там - то есть мы, - подчеркнул Лукашенко. - Так и хочется спросить автора этих строк некого Мааса - министра иностранных дел Германии: господин Маас, вы кто - вчера каявшийся немец или наследник нацистов?" "Вы должны не просто каяться, вы должны еще 100 лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, - сказал Лукашенко. - Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить: немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы".

Президент Белоруссии подчеркнул, что мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе. "На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, сейчас Белоруссия "держит экономический удар". "Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Дорого она вам обойдется", - предупредил Лукашенко.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся также 86 физических и юридических лиц. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.