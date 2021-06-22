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AP: блокировкам со стороны США подверглись около 30 иранских сайтов

Большинство из них, указывает агентство, "связаны с усилиями Ирана по распространению дезинформации"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Блокировкам со стороны американских властей подверглись порядка 30 иранских интернет-порталов. Об этом сообщило во вторник агентство The Associated Press со ссылкой на американский правительственный источник.

По его данным, американские власти "заблокировали доступ примерно к трем десяткам сайтов". Большинство из них, указывает агентство, "связаны с усилиями Ирана по распространению дезинформации". The Associated Press подчеркивает, что блокировка иранских порталов произошла на фоне "обострения отношений" Вашингтона и Тегерана после победы Эбрахима Раиси на президентских выборах.

Ранее во вторник стало известно, что при попытке зайти на сайты иранских телеканалов Press TV и Al Alam появляется уведомление о том, что их заблокировали власти Соединенных Штатов. "Домен был заблокирован правительством США в соответствии с ордером <...> в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований (ФБР)", - утверждается в уведомлении. Аналогичное сообщение появляется при попытке зайти на портал телеканала Al Maseera, который принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".

В ФБР и Минторге США пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС в Вашингтоне прокомментировать случившееся. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов также отказался комментировать эту информацию. По его словам, "некоторые сведения по этому вопросу" предоставит Министерство юстиции США.

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