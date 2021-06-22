Посол Китая в РФ: Москва и Пекин солидарны в отстаивании результатов антифашистской войны

КУБИНКА /Московская область/. 22 июня. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне.

"Китай и Россия - великие соседи и надежные стратегические партнеры, - подчеркнул посол. - Наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Мы поддерживаем друг друга по ключевым вопросам, вместе боремся с коронавирусом и политическим вирусом, плодотворно взаимодействуем в международных делах".

"В этом году, - продолжил он, - мы вместе отмечаем 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российская связка уже стала надежной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире".

Посол отметил, что сегодняшнее событие в подмосковной Кубинке "свидетельствует о прочной солидарности Китая и России в отстаивании результатов антифашистской войны, о высоком признании великих подвигов китайского народа во Второй мировой войне, о глубокой дружбе между нашими народами".

"Великий советский народ одержал победу над фашистской Германией и совершил вечный подвиг, вписав героическую эпопею в историю человечества", - подчеркнул посол.

Во Второй мировой войне, "в этой смертельной борьбе, затрагивающей будущее и судьбу человечества, народы Китая и СССР поддерживали друг друга, сражались бок о бок, проявляя стальную волю и отвагу, внесли огромный исторический вклад в победу в мировой войне против фашизма", - указал он.

"В этой войне, - продолжил посол, - наши народы установили крепкую дружбу. Мы никогда не забудем о бесценной поддержке и помощи от российского народа. Никогда не забудем великие подвиги павших на китайской территории советских солдатах. Эта искренняя дружбы, установленная в антифашистской войне, стала прочной основой и движущей силой развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху". Незабытая история, отметил он, "хороший учитель для будущего".

"Сегодня мы чтим память погибших героев, чтобы отстаивать и результаты антифашистской войны, чтобы защитить справедливость и славу павших предшественников, чтобы сохранить мир во всем мире", - заявил Чжан Ханьхуэй.

Вклад Монголии в Победу

В свою очередь министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр отметил на церемонии, что на протяжении всей войны его страна с численностью населения не более 800 тыс. человек под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!", мобилизуя все возможности, оказала помощь советскому народу. "Переданные в дар советскому народу монгольские лошади вместе с бойцами провоевали до самого Берлина", - отметил министр.

По его словам, братская дружба народов двух стран была испытана "огнем и смертью войны, и она героически выдержала ее".

"Заложенная еще в начале прошлого века, эта дружба и боевое содружество народов наших стран бережно хранятся и продолжаются по сей день", - заявил министр обороны Монголии.