В США призвали освободить осужденных в России американцев Уилана и Рида

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в ходе заседания во вторник принял резолюции с призывом освободить осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

"С гордостью сообщаем, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США только что одобрил резолюции, призывающие к освобождению Тревора Рида и Пола Уилана. <...> Как заявил на прошлой неделе президент США Джо Байден, власти США не перестанут бороться за их свободу", - сказано в сообщении в Twitter комитета. Указанные резолюции теперь предстоит рассмотреть верхней палате американского законодательного органа полного состава.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.