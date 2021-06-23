Президент Грузии начинает официальный визит на Украину

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает официальный визит на Украину. Это первый визит высокого уровня после нормализации отношений между двумя странами.

Глава грузинского государства со вторника находится в Киеве, однако официальные переговоры начнутся в среду. В повестке дня: обсуждение перспектив улучшения двусторонних отношений на встречах президентом Украины Владимиром Зеленским как наедине, так и в расширенном формате, встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем и со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. В состав грузинской делегации входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной властей.

Зурабишвили уже гостила в Киеве в мае 2019 года, посещая инаугурацию Зеленского. Тогда было принято решение, что грузинский лидер в том же году посетит Украину с официальным визитом, однако по просьбе украинской стороны визит был перенесен на 2020 год. В прошлом году визит также не состоялся из-за того, что грузино-украинские отношения разладились после назначения Зеленским экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета совета реформ Украины. В ответ Тбилиси отозвал для консультаций своего посла на Украине. Позднее в Киеве заявляли, что Саакашвили не влияет на выработку политических решений.

Признаком улучшения отношений между странами стало возвращение в апреле посла Грузии в Киев после соответствующего обращения Зурабишвили к своему правительству. 16-17 мая Киев посетил с визитом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, а 3 июня в Тбилиси побывал украинский премьер.

Трения из-за Саакашвили

Грузино-украинские отношения портятся из-за Саакашвили уже во второй раз. В первый раз это произошло в 2015 году, когда бывший грузинский лидер был назначен губернатором Одесской области экс-президентом Украины Петром Порошенко. Тбилиси несколько раз обращался к Киеву с просьбой выдать Саакашвили, так как против него на родине заведено несколько уголовных дел. Запросы Грузии Украина оставляла без внимания.

После того, как в ноябре 2016 года Саакашвили оставил должность губернатора Одесской области и перешел в оппозицию к Порошенко, грузино-украинские отношения стали улучшаться. В июле 2017 года Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. В Тбилиси была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между странами.

Саакашвили в Грузии

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.