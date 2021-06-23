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Сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о реформе избирательной системы США

Против перехода к дебатам уже высказались 48 законодателей

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Законопроект о реформе некоторых положений американской избирательной системы во вторник не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за оппозиции со стороны республиканцев. Трансляцию заседания ведет телеканал C-Span.

На голосование был вынесен вопрос о начале дебатов по законопроекту. Для утверждения этой инициативы за нее должны были высказаться не менее 60 сенаторов. Голосование еще не завершилось, однако против перехода к дебатам уже высказались 48 законодателей, поэтому нужного числа голосов предложение уже не наберет.

Палата представителей Конгресса США одобрила свою версию законопроекта в марте.

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