Джонсон заявил, что итоги референдума по Brexit помогут Британии раскрыть свой потенциал

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Решение британцев выйти из Евросоюза, принятое 23 июня 2016 года на референдуме по Brexit, поможет Соединенному Королевству раскрыть свой истинный потенциал, как только пандемия останется в прошлом. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенного в связи с пятилетней годовщиной плебисцита.

"Сейчас, в момент, когда мы восстанавливаемся от этой пандемии, мы воспользуемся потенциалом нашего возвращенного суверенитета, чтобы объединить Соединенное Королевство и повысить уровень [жизни] всей страны", - приводит телеканал Sky News заявление Джонсона. В 2016 году он был одним из лидеров движения в поддержку Brexit.

"Решение покинуть ЕС сейчас может уже стать частью нашей истории, но наша ясная миссия заключается в том, чтобы использовать свободы, которое оно несет, чтобы сформировать лучшее будущее для нашего народа", - добавил премьер. Он отметил, что британское правительство уже сумело вернуть себе контроль над собственными расходами, законодательством, границами.

Как страна вышла из ЕС

Ровно пять лет назад за разрыв отношений с Европейским союзом на референдуме высказались 51,9% британцев, в то время как 48,1% проголосовали за то, чтобы страна осталась частью ЕС, в котором Великобритания пребывала с 1973 года, еще с эпохи Европейского экономического сообщества. После референдума Лондон начал долгие переговоры с Брюсселем, а по-настоящему выйти из ЕС страна смогла лишь 31 января 2020 года. Затем последовали переходный период, при котором "развода" будто бы и не было. Он завершился в ночь на 1 января 2021 года, когда Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС.

За это время в стране сменилось два консервативных премьер-министра. В 2016 году, сразу после провала на референдуме в отставку ушел Дэвид Кэмерон, занимавший этот пост с 2010 года. В 2019 году из-за невозможности реализовать Brexit такое же решение приняла Тереза Мэй. На смену ей пришел Джонсон.

Он сумел воплотить в жизнь решение большинства британцев, высказанное на референдуме. Однако проблемы в отношениях с Брюсселем не закончились. Сейчас идут сложные переговоры по поводу границы с Северной Ирландией, которая по условиям сделки осталась в едином рынке Евросоюза. Это усложнило доставку в Ольстер товаров из остальных регионов Великобритании.

Разъединяющая тема

Тем временем замеры общественного мнения, проведенные по случаю годовщины исторического голосования по теме Brexit, показывают, что эта тема до сих пор служит в королевстве яблоком раздора. По данным компании Savanta ComRes, если бы референдум состоялся сегодня, то с перевесом в 51% против 49% победили бы сторонники членства страны в ЕС.

Однако, когда людей спрашивали, хотели бы они вновь присоединиться к Евросоюзу, 51% респондентов высказывались против этого. При этом 31% опрошенных назвали Brexit успехом, а 34% охарактеризовали его как провал. Всего в опросе приняли участие 2,2 тыс. совершеннолетних британцев.