Двое республиканцев призвали администрацию США немедленно направить военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс (от штата Алабама) и Майкл Маккол (от штата Техас) во вторник призвали вашингтонскую администрацию немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения.

"США не должны ждать, пока Кремль пересечет еще больше "территориальных красных линий" на Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву. Вместо этого администрация должна направить эту помощь [в виде так называемых] летальных [вооружений] немедленно, чтобы сдержать дальнейшую агрессию [со стороны] России", - утверждают законодатели. Их слова приводит пресс-служба республиканцев комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Как свидетельствуют ранее принятые ею (американской администрацией - прим. ТАСС) решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия РФ, отказаться от критически важных санкций против "Северного потока - 2" и отложить встречу с президентом Украины [Владимиром] Зеленским до окончания безрезультатного саммита [президентов США и РФ Джо] Байдена и [Владимира] Путина, который состоялся на прошлой неделе, эта администрация снова и снова выбирает [путь] умиротворения Кремля за счет Украины. Это должно закончиться", - считают конгрессмены.

Военная помощь Украине

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине вооружений поражающего действия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового оружия. Как утверждалось в материале Politico, Совет национальной безопасности при Белом доме приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе России и Украины, а также в преддверии российско-американского саммита. Как отметил один из собеседников газеты, возможность предоставления помощи Украине по-прежнему окончательно не исключается.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье в эфире телеканала Fox News, комментируя публикацию "Политико", заявил, что вашингтонская администрация в полном объеме передала Киеву средства, ассигнованные ранее на оказание помощи в сфере безопасности в текущем году, еще $100 млн были зарезервированы на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. "Еще $100 млн были пакетом [помощи] на случай дальнейших вторжений России на Украину. Это средства в дополнение к 275 млн долларов (которые ассигновал Конгресс в этом году - прим. ТАСС)", - пояснил помощник президента США. По его версии, данный пакет помощи был сформирован, "когда десятки тысяч российских военных находились на украинской границе". "Когда войска были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть, - добавил Салливан. - Но утверждения о том, что мы удержали какую-либо помощь в целях безопасности для Украины, является попросту ерундой".

О том, что американская администрация подготовила резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации на российско-украинской границе, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не уточнила, о каком объеме идет речь.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.