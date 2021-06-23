Бывший соперник Байдена в предвыборной гонке вышел из борьбы за пост мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Эндрю Янг, который ранее добивался выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, решил выйти из начатой им в этом году борьбы за пост мэра Нью-Йорка. Об этом предприниматель заявил сторонникам после состоявших во вторник в крупнейшем мегаполисе США первичных выборов среди демократов.

"Наш город находится в кризисной ситуации, и мы считали, что можем помочь", - отметил Янг, слова которого приводит газета The New York Times. Говоря о первых итогах голосования, он подчеркнул: "Цифры, поступившие сегодня вечером, свидетельствуют о том, что я не стану мэром Нью-Йорка".

Об участии в борьбе за пост мэра Янг заявил в январе. Он отметил, что в ходе кампании намерен уделить особое внимание вопросам здравоохранения и экономики. Кроме того, Янг, как и во время своей президентской кампании прошлого года, обещал реализовать программу обеспечения населения безусловным базовым доходом.

Первичные выборы, по итогам которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, состоялись в Нью-Йорке во вторник. Их окончательные результаты, как ожидается, будут известны не ранее середины июля. Сейчас среди демократов, согласно предварительным оценкам The New York Times, лидирует президент Бруклина Эрик Адамс. Янг не вошел и в первую тройку лидеров.

Выборы нового градоначальника намечены в Нью-Йорке на 2 ноября. Многие местные СМИ отмечают, что победитель праймериз демократов, вероятнее всего, одержит верх и во всей борьбе за пост мэра. Политики-республиканцы, участвующие в гонке, существенно уступают демократам по популярности. Действующий мэр крупнейшего американского мегаполиса, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков, не имеет права вновь баллотироваться.

Янг участвовал в прошлой предвыборной гонке демократов, претендовавших на выдвижение кандидатом в президенты США. В итоге кандидатом на пост главы государства от демократов стал Джо Байден. Он победил на выборах в ноябре 2020 года и является сейчас главой администрации США.