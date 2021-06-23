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CNN: самолеты США впервые с 1943 года совершили боевой вылет с иностранного авианосца

Истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского корабля Queen Elizabeth, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Военные самолеты США на этой неделе впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как он отмечает, истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth. Они нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. В операции также были задействованы британские самолеты.

Телеканал приводит данные, согласно которым, военные самолеты США в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда речь также шла о британском корабле.

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