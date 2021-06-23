В Минске заявили, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзита через Беларусь

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инцидент с незапланированной посадкой в конце мая в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair был использован для снижения транзитного потенциала Белоруссии. Об этом в среду заявил министр обороны республики Виктор Хренин в ходе IX Московской конференции по международной безопасности.

"Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации", - сказал он.