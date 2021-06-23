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Кабмин Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет министров счел нецелесообразным участие страны в соглашении о Совете по туризму государств - участников СНГ

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Украины вышло из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина в среду.

"По итогам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма, подписанном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", - говорится в пояснительной записке к документу. Кабинет министров также счел нецелесообразным участие страны в соглашении о Совете по туризму государств - участников СНГ, подписанном 30 мая 2012 года.

Решение вступает в силу с момента принятия.

Принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года после госпереворота в стране. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов Содружества. К настоящему времени страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи и ряда других.

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