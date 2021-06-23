Глава МИД ФРГ: работа в "нормандском формате" по Украине нуждается в новой динамике

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Переговоры в "нормандском формате" по Украине нуждаются в новой динамике, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате [нормандской] четверки. Никто не может быть удовлетворен статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в "нормандском формате" нам нужна новая динамика", - сказал министр.

"Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", - добавил Маас. По его словам, также "очень важно иметь поддержку США".

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Германия стремится добиться взаимоприемлемых результатов на переговорах с США по "Северному потоку - 2" до августа. В Берлине надеются, что визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон 15 июля позволит сблизить позиции, заявил Маас.

"Мы ведем эти переговоры, мы знаем ожидания Вашингтона, нам важно прийти к результатам, которые могли бы принять и в Вашингтоне", - сказал он, отметив, что Берлин обсуждает вопрос в том числе с Украиной.

"Конечно, я бы хотел очень быстро достигнуть результатов, визит канцлера в Вашингтон был бы подходящим моментом, но от этого мы, разумеется, не можем зависеть", - сказал Маас. Он заметил, что в августе в США будут снова принимать решения по санкциям в отношении проекта. "Так что наша цель - до этого времени прийти к взаимоприемлемым результатам", - подчеркнул Маас.

Министр сообщил, что представитель Вашингтона "очень определенно дал понять, что в контексте "Северного потока - 2" у США есть ожидания" к Германии. ФРГ, по его словам, должна "сделать вклад" в то, чтобы Россия "не использовала этот трубопровод для оказания политического давления на Украину", сказал Маас. "Мы хотим внести свой вклад [в то, чтобы этого не произошло], и в прошлом уже делали это", - сказал он, напомнив о посредничестве Берлина в достижении соглашения между Россией и Украиной по вопросу транзита газа. По его словам, так это должно оставаться и после запуска "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Отношения России и США

Германия готова поддержать стратегический диалог между Россией и США по разоружению и контролю над вооружениями, заявил Маас. "Мы, конечно, обсудили результаты встречи президентов [США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина. Мы готовы всеми силами поддержать договоренность о стратегическом диалоге по разоружению и контролю над вооружениями, и мы думаем, что эти переговоры были успехом, и благодарны президенту Байдену за эту инициативу", - утверждал Маас.

"Одно только подтверждение формулы "Горбачева - Рейгана" о том, что в ядерной войне не может быть победителей, было важным сигналом", - отметил он.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи лидеры договорились, в частности, о возвращении послов РФ и США к местам работы.

Переговоры по СВПД

Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) интенсивно продолжаются; есть прогресс, но ряд трудных вопросов еще не решен. "Переговоры в Вене были и остаются интенсивными. У нас есть прогресс, но нужно еще разрешить ряд трудных вопросов", - сказал он. "Ситуация вокруг переговоров после президентских выборов в Иране является, конечно, очень сложной", - добавил Маас.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.