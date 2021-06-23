СМИ: в эфиопском штате Тыграй идут бои между федеральными силами и мятежниками

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Интенсивные бои между федеральными силами Эфиопии и отрядами мятежников из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) идут в последние сутки в ряде районов штата Тыграй на севере страны. Об этом сообщила в среду южносуданская радиостанция Tamazuj со ссылкой очевидцев.

По их словам, боевики НФОТ вошли в стратегически важный город Адди-Грат, а также установили контроль над рядом населенных пунктов к северу от административного центра штата города Мэкэле. Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что к северу от Мэкэле на текущей неделе шли бои между федеральными частями и мятежниками.

Агентство Bloomberg приводит слова одного из руководителей НФОТ Гетачева Реды, согласно которому было принято решение начать наступление по направлению к Мэкэле. "Эфиопская армия и ее союзники покинули многие города, наступление продолжается", - цитирует оно Реду. Агентство подчеркивает, что не смогло проверить данную информацию из независимых источников.

Радиостанция Tamazuj сообщает, что НФОТ удалось недавно объединить вокруг себя основные оппозиционные движения штата и создать повстанческие Силы обороны Тыграя (TDF). Она приводит слова представителя эфиопской армии полковника Гетнета, который заявил, что "пока правительство Эфиопии было занято организацией парламентских выборов, экстремисты из НФОТ вместе со своими молодыми новобранцами активно участвовали в террористической деятельности". Гетнет подчеркнул, что сейчас ведутся операции по захвату лидеров мятежников.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали днем ранее на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.