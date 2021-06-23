Блинкен: Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия против Украины

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия намерены следить за тем, чтобы Россия не использовала свои возможности в сфере энергетики в качестве оружия и инструмента принуждения против Украины и других стран Европы. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - отметил Блинкен. "Я ценю работу, которую мы проводим с Германией, чтобы двигаться в этом направлении", - добавил он.

Госсекретарь утверждал, что "трубопровод "Северный поток - 2" является российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран региона". Он отметил, что недавно США ввели больше санкций, чем когда-либо, против ряда российских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.