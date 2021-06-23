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Минобороны Британии заявило, что ее эсминец совершал мирный проход через воды Украины

В министерстве отвергли заявления России о предупредительной стрельбе
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании UK Ministry of Defence from London, United Kingdom/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons
Описание
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании
© UK Ministry of Defence from London, United Kingdom/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании заявило, что ее эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду в Twitter в связи с инцидентом, произошедшим ранее в районе полуострова Крым.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - отмечается в сообщении. "Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы", - заявили в пресс-службе министерства.

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