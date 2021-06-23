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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Глава МИД Украины счел инцидент с британским эсминцем провокацией со стороны России

По мнению Дмитрия Кулебы, инцидент у берегов Крыма является поводом для того, чтобы "качественно обновить" взаимодействие Киева с НАТО в Черном море

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал проявлением "агрессивной и провокационной политики РФ" инцидент в среду в Черном море у берегов Крыма с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании. В связи с этим он считает необходимым перейти на качественно новое сотрудничество с НАТО в Черном море.

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"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам", - утверждал Кулеба в своем в Twitter.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, инцидент у берегов Крыма является поводом для того, чтобы "качественно обновить" взаимодействие Киева с Североатлантическим альянсом в Черном море. "Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба.

В Минобороны России ранее сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент вблизи Севастополя. Британский эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря. В связи с инцидентом атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России.

В Крыму расценили инцидент с британским эсминцем как провокацию. Такое мнение выразил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, предположив, что инцидент является попыткой "проверить Россию "на зуб, на бдительность", однако на такие ситуации, добавил он, "пришло время ответить очень серьезно".

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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