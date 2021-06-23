Глава МИД Украины счел инцидент с британским эсминцем провокацией со стороны России

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал проявлением "агрессивной и провокационной политики РФ" инцидент в среду в Черном море у берегов Крыма с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании. В связи с этим он считает необходимым перейти на качественно новое сотрудничество с НАТО в Черном море.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам", - утверждал Кулеба в своем в Twitter.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, инцидент у берегов Крыма является поводом для того, чтобы "качественно обновить" взаимодействие Киева с Североатлантическим альянсом в Черном море. "Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба.

В Минобороны России ранее сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент вблизи Севастополя. Британский эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря. В связи с инцидентом атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России.

В Крыму расценили инцидент с британским эсминцем как провокацию. Такое мнение выразил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, предположив, что инцидент является попыткой "проверить Россию "на зуб, на бдительность", однако на такие ситуации, добавил он, "пришло время ответить очень серьезно".