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Пандемия COVID-19

Меркель: новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир

"Дельта" в настоящее время ведет к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения, отметила канцлер

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев.

"Разные вариации могут появляться, пока весь мир не будет привит", - сказала она. "Мы должны это учесть", - подчеркнула Меркель.

Ранее она выразила обеспокоенность распространением впервые обнаруженного в Индии штамма коронавируса. Мутация "Дельта", по ее словам, в настоящее время ведет к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения в ряде стран, включая Россию.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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