Белоруссия до конца года планирует завершить испытания зенитной ракеты средней дальности

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Белорусская ракета средней дальности для комплекса ПВО уже прошла три этапа испытаний и, как ожидается, в декабре они завершатся боевой стрельбой. Об этом в среду на пресс-конференции в рамках выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Сегодня мы проводим работу в данном направлении по двум векторам. Первое - создание ракеты для зенитного ракетного комплекса средней дальности, до 70 километров. Уже на сегодня три этапа испытаний прошли успешно. Планируем, что в декабре проведем окончательные испытания уже непосредственно с боевой стрельбой", - уточнил глава ведомства. После этого, подчеркнул Пантус, можно говорить, что у Белоруссии появилась отечественная зенитная ракета средней дальности.

"Что касается второго направления, более серьезного, более глобального, это большая ракета дальностью до 300 километров для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", - проинформировал Пантус. Он пояснил, что идут ее практические испытания. "Первый этап испытаний на территории иностранного государства уже произведен. Это были бросковые испытания" - сказал Пантус.

РСЗО "Полонез" разработана белорусским заводом точной электромеханики в кооперации с иностранным государством и впервые представлена в 2015 году. РСЗО предназначена для поражения с высокой точностью живой силы и военной техники. Изначально на РСЗО установлены ракеты дальностью до 200 км.