Пентагон заявил, что США намерены сдерживать Россию и Китай в киберсфере

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят войны с Россией и Китаем, но намерены сдерживать эти страны в ядерной сфере и киберпространстве. Об этом заявил в среду заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции Пентагона по искусственному интеллекту.

"Я надеюсь, что никто из этой аудитории не хочет когда-либо воевать с Россией и Китаем. Это было бы плохо для нас, для них и всего мира в целом, - сказал он. - Они [Россия и Китай] являются ядерными державами, мы должны сдерживать их. Однако сдерживание в XXI веке очень отличается от сдерживания в XX веке".

По мнению генерала, сдерживание в нынешнем веке должно быть не только в ядерной, но и в киберсфере. "Речь идет не только о способностях понимания, маневрирования и проведения операций в киберсфере, но и о том, что делать со скоростью [угрозы], как определить угрозу", - отметил Хайтен.

"Мы должны иметь возможности проводить сдерживание в информационной области и киберсфере", - сказал он.