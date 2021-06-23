В Минздраве ФРГ заявили, что отказались от "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Германия могла бы отдельно от ЕС сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" для применения на своей территории, но приняла решение в пользу общеевропейского подхода в данном вопросе. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минздрава ФРГ.

"Мы, конечно, как национальное государство можем сертифицировать любые вакцины, это касается и "Спутника V", но мы решили придерживаться в вопросе регистрации вакцин против коронавируса общеевропейского подхода", - сказал он. "Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к "Спутнику V", - подчеркнул представитель Минздрава.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.