Пентагон не стал комментировать инцидент с британским эсминцем в Черном море

"Направляем вас к Соединенному Королевству с вопросами о его военных операциях", - заявили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе Пентагона в ответ на просьбу сообщить, есть ли у американской стороны комментарии по поводу произошедшего в Черном море. В Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте на этот же запрос корреспонденту ТАСС пока не ответили.

Ранее в Минобороны России сообщили журналистам, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на 3 км. Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря России.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и отвергает заявления России о предупредительной стрельбе.