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Венгрия отвергла "позорное" утверждение фон дер Ляйен о законе о запрете гей-пропаганды

Закон защищает права детей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, подчеркнули в Будапеште

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает "позорным" заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о венгерском законе о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении офиса международных связей правительства Венгрии.

"Заявление председателя Еврокомиссии - это позор, потому что оно основано на ложных голословных утверждениях. Недавно принятый венгерский закон защищает права детей, гарантирует права родителей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, поэтому он не содержит никаких дискриминационных элементов", - говорится в заявлении венгерского правительства.

В Будапеште также назвали "позором заявление председателя комиссии, потому что венгерский закон основан на статье 14 (3) Хартии основных прав Европейского союза". "Заявление председателя комиссии - это позор, потому что оно выражает предвзятое политическое мнение без предварительно проведенного беспристрастного расследования", - подчеркивается в заявлении венгерской стороны.

Ранее фон дер Ляйен назвала новый венгерский закон "позором" и обещала дать поручение направить письмо с юридическим выражением ее озабоченности, прежде чем данный закон вступит в силу. Направление письма "с юридическим выражением озабоченности" - это начало так называемой европейской процедуры устранения нарушений, которую Еврокомиссия запускает, когда считает, что одна из стран сообщества допустила нарушение базовых документов Евросоюза, общеевропейских легальных норм и вытекающих из них обязательств.

Парламент Венгрии 15 июня принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет.

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