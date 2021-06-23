Глава Минобороны Британии заверил, что Лондон соблюдает международное морское право

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенное Королевство будет продолжать придерживаться норм международного морского права. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в среду, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел ранее в районе полуострова Крым.

"Мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать, что мы не стремимся к эскалации, не провоцируем. Но мы не уклонимся от соблюдения международного права и наших прав на море", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".