{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Глава Минобороны Британии заверил, что Лондон соблюдает международное морское право

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенное Королевство будет продолжать придерживаться норм международного морского права. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в среду, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел ранее в районе полуострова Крым.

На эту тему
Хронология случаев нарушения госграницы России кораблями ВМС других стран
Хронология случаев нарушения госграницы России кораблями ВМС других стран

"Мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать, что мы не стремимся к эскалации, не провоцируем. Но мы не уклонимся от соблюдения международного права и наших прав на море", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".

Теги
ВеликобританияИнцидент с британским эсминцем в Черном море
Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ливии должен происходить постепенно
Министр иностранных дел Германии отметил, что вопрос вывода иностранных войск обговаривался с представителями Турции
Читать полностью