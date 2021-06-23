FT: Меркель предложила провести встречу между лидерами ЕС и Путиным

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Как сообщила в среду на своем сайте британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным издания, соответствующее предложение было озвучено послами Германии и Франции на состоявшемся в среду в Брюсселе заседании комитета постоянных представителей ЕС. Один из источников газеты в дипломатических кругах ЕС заявил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран, так как была обнародована непосредственно накануне саммита ЕС, который состоится 24-25 июня. Отмечается, что Париж и Берлин настаивают на том, чтобы в итоговом заявлении саммита были смягчены формулировки, касающиеся России, и подчеркивалась готовность Евросоюза "выборочно взаимодействовать" с РФ по темам, представляющим взаимный интерес.

Еврокомиссии предлагается определить "конкретные предложения и рычаги влияния", которые могут быть использованы при взаимодействии с РФ в целом ряде областей. Список, который приводит издание, включает борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом, осуществлении космических программ, здравоохранении, а также по внешнеполитическим вопросам, касающимся Ирана и Сирии.

Как пишет газета, в Берлине считают, что состоявшийся 16 июня американо-российский саммит в Женеве может послужить основой для нормализации отношений Запада с РФ. По данным издания, вместе с Францией ФРГ выступила за изменение стратегии ЕС в отношении России и налаживание более тесных связей с Москвой после встречи Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

Российско-американский саммит прошел в Женеве 16 июня. Инициативу проведения двусторонних переговоров на высшем уровне выдвинул Вашингтон. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.